Эми Хенниг, ветеран игровой индустрии и сценаристка первых трёх игр серии Uncharted, подчеркнула, что все кат-сцены в игре рендерились в реальном времени и что уровень графики, представленный в трейлере, будет доступен и в финальной версии игры. Технология MetaHuman от Epic Games использовалась для создания лицевых анимаций и моделей, что обеспечивает высокий уровень детализации и выразительности персонажей.

На презентации State of Unreal была анонсирована игра Marvel 1943: Rise of Hydra, которая обещает перенести игроков в самое сердце Второй мировой войны, где они встретятся лицом к лицу с древним злом, угрожающим всему миру.

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События игры разворачиваются в 1943 году. Игрокам предстоит взять под свой контроль четырех героев: молодого Стива Роджерса, известного как Капитан Америка, Аззури - дедушку Т’Чаллы и действующую Чёрную Пантеру, Габриэля Джонса - солдата армии США и члена отряда Howling Commandos, а также Нанали - главу шпионской сети Ваканды. Каждый из этих персонажей обладает уникальными способностями и историей, с которой игроки смогут ознакомиться, управляя ими по очереди.

"Rise of Hydra" разрабатывается на мощном движке Unreal Engine 5.4, который позволяет создавать невероятно реалистичные сцены и персонажей. Эми Хенниг, ветеран игровой индустрии и сценарист первых трёх игр серии Uncharted, подчеркнула, что все кат-сцены в игре рендерились в реальном времени и что уровень графики, представленный в трейлере, будет доступен и в финальной версии игры. Технология MetaHuman от Epic Games использовалась для создания лицевых анимаций и моделей, что обеспечивает высокий уровень детализации и выразительности персонажей.

Marvel 1943: Rise of Hydra не просто сюжетное приключение, но и кинематографический опыт, который позволит игрокам почувствовать себя героями блокбастера в стиле фильмов студии Marvel. Игра обещает предложить больше геймплея, чем предыдущие проекты Эми Хенниг, при этом сохраняя фокус на сюжете и персонажах.

Marvel 1943: Rise of Hydra является долгожданным дополнением ко вселенной Marvel, предлагая игрокам уникальную возможность взглянуть на известных героев под новым углом.