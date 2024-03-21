Драйвер доступен для скачивания через функцию обновления в программном обеспечении NVIDIA или на официальном сайте. Стоит отметить, что новый драйвер совместим с видеокартами GeForce серии 700 и более новыми моделями.

В преддверии релиза ожидаемой игры Horizon Forbidden West, NVIDIA представляет новый драйвер GeForce 551.86 WHQL, гарантирующий оптимальную производительность и поддержку последних технологий для фанатов игровой индустрии.

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Особенности драйвера:

- Поддержка Horizon Forbidden West: драйвер оптимизирован для предоставления наилучшего игрового опыта в новом эксклюзиве Sony, который выходит 21 марта.

- Оптимизации для других игр: включены улучшения для Helldivers 2, Three Kingdoms Zhao Yun и обновленной версии Portal RTX.

- Исправления ошибок: решены проблемы с выходом ноутбуков из спящего режима, подтормаживанием Hitman 3 и настройками гаммы в RTX HDR.



Ключевые исправления включают:

- Исправление ошибки, из-за которой ноутбуки могли не выходить из спящего режима без полной перезагрузки.

- Устранение задержек в игре Hitman 3 на некоторых моделях ноутбуков.

- Корректировка стандартной гаммы в RTX HDR с 2,0 на 2,2 для более точного отображения цветов.

- Обновление RTX Digital Vibrance для корректного определения приложения Paint.



Драйвер доступен для скачивания через функцию обновления в программном обеспечении NVIDIA или на официальном сайте. Стоит отметить, что новый драйвер совместим с видеокартами GeForce серии 700 и более новыми моделями.





