Изначально видеокарта оснащалась 6 ГБ памяти GDDR6 и 192-битной шиной. Однако, как выяснилось, GPU Navi 10 физически поддерживает 256-битную шину, полностью задействованную в модели RX 5700 XT. AMD, по всей видимости, не стала отключать лишние контроллеры памяти, оставив их рабочими, но неактивными.

В мире компьютерных технологий, где каждый новый день приносит инновации, бразильский энтузиаст и ютубер Paulo Gomes доказал, что даже устоявшиеся границы характеристик оборудования могут быть преодолены. С его последним экспериментом, Radeon RX 5600 XT, выпущенная в начале 2020 года, получила новую жизнь благодаря увеличению объема видеопамяти и расширению шины.

Изначально видеокарта оснащалась 6 ГБ памяти GDDR6 и 192-битной шиной. Однако, как выяснилось, GPU Navi 10 физически поддерживает 256-битную шину, полностью задействованную в модели RX 5700 XT. AMD, по всей видимости, не стала отключать лишние контроллеры памяти, оставив их рабочими, но неактивными.

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Gomes воспользовался этим, заменив шесть гигабайтных чипов на восемь двухгигабайтных, увеличивая тем самым объем памяти с 6 до 16 ГБ и шину с 192 до 256 бит. Это стало возможным благодаря наличию пары пустых мест на большинстве плат RX 5600 XT.

Эксперимент показал, как изменения в битности и размере видеобуфера влияют на производительность:



- RX 5600 XT 6GB/192-bit (Stock): 3944;

- RX 5600 XT 12GB/192-bit: 3953 (+0%);

- RX 5600 XT 12GB/192-bit (OC): 4514 (+14%);

- RX 5600 XT 8GB/256-bit: 4380 (+11%);

- RX 5600 XT 16GB/256-bit: 4387 (+11%);

- RX 5600 XT 16GB/256-bit (OC): 4979 (+26%);

- RX 5600 XT 16GB/256-bit (OC Ronaldo Buassali mod): 5115 (+29%).



Дополнительные гигабайты памяти не принесли значительного улучшения производительности, однако расширение шины до 256 бит дало прирост в +11%. С разгоном видеокарта стала быстрее почти на треть, что является впечатляющим результатом для данной модели.