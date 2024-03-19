Инсайдер ShrimpApplePro, известный своими точными прогнозами, прокомментировал слухи, указывая на то, что его источники знают только о версии Air 6-го поколения с экраном 10,9 дюйма. Это ставит под сомнение ранее появившиеся предположения о большем размере устройства.

В мире технологий, где каждый слух может вызвать волну ожиданий, последние новости о потенциальном выпуске 12,9-дюймового iPad Air вызвали немало дискуссий. Инсайдер ShrimpApplePro, известный своими точными прогнозами, прокомментировал слухи, указывая на то, что его источники знают только о версии Air 6-го поколения с экраном 10,9 дюйма. Это ставит под сомнение ранее появившиеся предположения о большем размере устройства.



Согласно данным инсайдера, дизайн нового поколения iPad Air останется практически неизменным, за исключением некоторых ключевых обновлений. Ожидается, что устройство получит обновлённый чип Apple M2, который обещает ещё большую производительность. Также предполагается перемещение фронтальной камеры на боковую рамку, что следует тренду, заданному базовым iPad 10-го поколения.



Интрига сохраняется и вокруг цветовой гаммы нового устройства. Утечки указывают на возможное исключение синего и/или розового цветов из ассортимента, однако точные оттенки, которые займут их место, пока остаются загадкой.



Интересный момент: производитель аксессуаров ESR недавно представил чехлы для новых моделей iPad, среди которых значилась версия для iPad Air размером 12,9 дюйма. Это вызвало дополнительные спекуляции о существовании такой модели.

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Несмотря на все слухи и предположения, окончательный ответ на вопрос о судьбе 12,9-дюймового iPad Air будет получен только с официальным анонсом. По последним данным, релиз новых моделей iPad Air и iPad Pro ожидается до конца марта.