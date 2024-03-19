Сюжет игры разворачивается в мире, где Петроград был переименован в Санкт-Петербург задолго до начала Первой мировой войны, а власть в стране принадлежит династии Ромеев. Это смелое отступление от исторической достоверности создает уникальную основу для глубокого и захватывающего повествования.

В мире отечественного геймдева нечасто появляется проект, способный вызвать столько же волнений, сколько и предвкушений. Разработчики игры "Война миров: Сибирь" раскрыли некоторые подробности о своем проекте, который перенесет игроков в альтернативную реальность, где история России пошла по иному пути развития.

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Разработчики подчеркивают, что игра не будет содержать открытый мир, но это не умаляет её масштабов. Игроки смогут исследовать как уютные камерные локации, так и грандиозные уровни, каждый из которых обещает уникальные испытания и открытия.



Одной из визуальных изюминок игры станет Транссибирская магистраль, символ инженерного мастерства и российской амбиции. Однако разработчики предупреждают, что путешествие на восток будет ограничено, сохраняя тайну и загадочность этих удалённых территорий.



"Война миров: Сибирь" не будет включать в себя реальных исторических персонажей, но игроки могут ожидать встречи с персонажами, напоминающими известных людей, что добавит игре особый шарм.

Несмотря на растущую популярность модификаций среди сообщества игроков, разработчики "Войны миров: Сибирь" приняли решение не поддерживать моды, чтобы сохранить целостность исходного видения игры.



"Война миров: Сибирь" обещает стать одной из самых ожидаемых игр года, предлагая игрокам уникальное погружение в альтернативную историю России.