Согласно пресс-релизу NVIDIA, новые чипы Blackwell предлагают значительное улучшение производительности и энергоэффективности. Чипы Blackwell в 7-30 раз быстрее предшественников H100 и потребляют в 25 раз меньше энергии. Это достижение стало возможным благодаря использованию 208 миллиардов транзисторов в новом графическом процессоре B200, который обеспечивает производительность до 20 петафлопс в FP4.

В ночь с 18 на 19 марта компания NVIDIA, известная своими инновациями в области графических процессоров, объявила о запуске новой платформы для искусственного интеллекта (ИИ) - Blackwell. Этот анонс вызвал значительный интерес, поскольку чипы Blackwell обещают стать новым стандартом в индустрии ИИ, заменив предыдущие чипы NVIDIA H100, которые были лидерами рынка почти два года.



Согласно пресс-релизу NVIDIA, новые чипы Blackwell предлагают значительное улучшение производительности и энергоэффективности. Чипы Blackwell в 7-30 раз быстрее предшественников H100 и потребляют в 25 раз меньше энергии. Это достижение стало возможным благодаря использованию 208 миллиардов транзисторов в новом графическом процессоре B200, который обеспечивает производительность до 20 петафлопс в FP4.



Линейка Blackwell включает в себя два основных продукта: Blackwell B200 и GB200, последний из которых описывается как "суперчип". GB200 объединяет два процессора B200 с процессором Grace, что позволяет достичь до 30-кратного увеличения производительности при выполнении рабочих нагрузок, связанных с моделями крупномасштабных языковых моделей (LLM).



NVIDIA не только заявила о значительном превосходстве над конкурентами, но и подкрепила свои утверждения отзывами ведущих технологических гигантов. В пресс-релизе приводятся комментарии CEO компаний OpenAI, Microsoft, Alphabet и Tesla, что подчеркивает важность новой платформы для будущего ИИ.



Хотя конкретная стоимость новых чипов пока не объявлена, ожидается, что она будет высокой. Тем не менее, учитывая значительное превосходство новых чипов над существующими решениями, стоимость может не стать препятствием для компаний, стремящихся к инновациям в области ИИ.

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С анонсом Blackwell NVIDIA укрепляет свои позиции как лидера в области ИИ-чипов. Остается открытым вопрос о том, как рынок отреагирует на этот скачок в производительности и энергоэффективности, и сможет ли кто-либо составить конкуренцию NVIDIA в ближайшем будущем.