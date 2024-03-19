Snapdragon 8s Gen 3 поддерживает последние стандарты памяти LPDDR5X и UFS 4.0, а также камеры до 200 Мп и возможность записи видео до 4K/60FPS, что делает его идеальным выбором для современных мобильных устройств.

Snapdragon 8s Gen 3, предназначен для среднебюджетных смартфонов. Этот чип обещает принести высокую производительность в более доступный сегмент рынка, не уступая в качестве своим старшим собратьям.

Snapdragon 8s Gen 3 изготавливается по передовому 4-нм техпроцессу компании TSMC, что обеспечивает высокую эффективность и производительность. Архитектура процессора 1+4+3 включает в себя:

- Одно сверхмощное ядро Cortex-X4 с частотой 3,0 ГГц.

- Четыре производительных ядра Cortex-A720 с частотой 2,8 ГГц.

- Три экономичных ядра Cortex-A520 с частотой 2,0 ГГц.



Сопроцессор обработки изображений — 18-битный Spectra Triple Cognitive — открывает новые возможности для фотографии и видео, обеспечивая более глубокую и точную обработку данных.



Графическое ядро Adreno 735, хотя и находится на уровень ниже по сравнению с Adreno 750 и 740, всё же предлагает достойную производительность для среднебюджетных устройств.

Snapdragon 8s Gen 3 поддерживает последние стандарты памяти LPDDR5X и UFS 4.0, а также камеры до 200 Мп и возможность записи видео до 4K/60FPS, что делает его идеальным выбором для современных камерофонов.



Модем Snapdragon X70, унаследованный от 8 Gen 2, обеспечивает стабильное и быстрое подключение к сети, в то время как флагманский 8 Gen 3 оснащён модемом Snapdragon X75. Первым устройством, ожидаемым на базе Snapdragon 8s Gen 3, станет смартфон от Xiaomi, дата выхода которого пока остаётся неизвестной. Это вызывает оживлённые дискуссии и предположения среди поклонников и аналитиков рынка.