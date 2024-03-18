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Greg_Novo
Шон Лейден высказал свое мнение по поводу подписочных сервисов и AAA-игр
Шон Лейден - бывший генеральный директор Sony Interactive Entertainment America и председатель SIE Worldwide Studios.

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В индустрии видеоигр не утихают дебаты о влиянии подписочных сервисов на разработку крупных игровых проектов. Недавно Шон Лейден, бывший генеральный директор Sony Interactive Entertainment America и председатель SIE Worldwide Studios, выразил своё мнение по этому поводу, что вызвало новую волну обсуждений.

Выступая на платформе What's Up PlayStation, Лейден поделился своими мыслями о текущем состоянии игровой индустрии и её будущем. Он считает, что подписочные сервисы, такие как Xbox Game Pass и PS Plus, хоть и предоставляют ценность для игроков, желающих ознакомиться с разнообразием игр, не являются подходящей моделью для поддержки разработки AAA-игр. По его словам, такие сервисы могут быть самодостаточными с финансовой точки зрения, но они не предоставляют достаточной поддержки разработчикам, вкладывающим миллионы долларов в создание AAA-проектов.

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Лейден указывает на стратегические различия между двумя крупнейшими игроками на рынке: Microsoft и Sony. Microsoft активно использует модель подписки, предлагая все свои новые игры в Xbox Game Pass сразу же после релиза. В то же время, Sony более консервативно подходит к включению новинок в каталог PS Plus, предпочитая добавлять их спустя некоторое время после выхода. Аналогичная ситуация наблюдается и с играми от EA и Ubisoft, которые становятся доступны в день релиза через подписки EA Play Pro и Ubisoft+.

Это заявление Лейдена поднимает важные вопросы о будущем игровой индустрии и о том, как подписочные сервисы могут влиять на качество и разнообразие игрового контента. В то время как некоторые игроки приветствуют возможность доступа к широкому спектру игр за фиксированную плату, другие выражают опасения, что такая модель может подорвать финансовую устойчивость и инновационный потенциал индустрии, особенно в сегменте AAA-игр, требующих значительных инвестиций.


#microsoft #sony #xbox game pass
Источник: gamemag.ru
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