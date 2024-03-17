Акционеры заявили, что недостаточное информирование о ситуации на китайском рынке привело к искажению фактического положения дел компании



В новом повороте событий, связанных с корпоративным управлением и финансовой отчетностью, компания Apple Inc. согласилась выплатить $490 миллионов для урегулирования коллективного иска, поданного её акционерами.

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Иск был направлен против генерального директора Apple, Тима Кука, который в 2018 году, комментируя квартальный отчет, не включил Китай в список стран, где местные валюты ослабевают. Это упущение стало краеугольным камнем в деле, поскольку акционеры утверждали, что Кук был осведомлен о снижении спроса на iPhone в Китае, но намеренно не сообщил об этом, что, по их мнению, повлияло на стоимость акций компании.

Акционеры заявили, что недостаточное информирование о ситуации на китайском рынке привело к искажению фактического положения дел компании и, как следствие, к потерям для инвесторов. С другой стороны, Apple и Тим Кук отрицали эти обвинения, подчеркивая, что не было никаких оснований для таких утверждений.

Тем не менее, чтобы избежать дополнительных затрат времени и денег на судебные разбирательства, Apple приняла решение урегулировать вопрос, согласившись выплатить указанную сумму между всеми участниками иска. Это соглашение не является признанием вины со стороны компании или её руководства, но позволяет избежать длительного и потенциально дорогостоящего судебного процесса.