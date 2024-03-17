Программа, которая была запущена для решения проблем с клавиатурами, вызванных уникальной конструкцией механизма, прекратит свое действие уже в этом году.

Apple объявила о завершении программы бесплатного ремонта клавиатур типа "бабочка" в MacBook, что станет значимым изменением для пользователей данных устройств. Программа, которая была запущена для решения проблем с клавиатурами, вызванных уникальной конструкцией механизма, прекратит свое действие уже в этом году.

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Большинство моделей MacBook, попадающих под действие программы, уже не продаются и не производятся. Программа ремонта предоставляла поддержку в течение четырех лет с момента покупки нового устройства, это означает, что для большинства моделей срок действия подходит к концу.

На данный момент последней моделью, попадающей под программу, является MacBook Pro 2019 года. Этот ноутбук продавался до ноября 2020 года, и, согласно условиям программы, Apple прекратит бесплатный ремонт клавиатур для этой модели в ноябре 2024 года.

Для пользователей MacBook с клавиатурой типа "бабочка" это означает, что после завершения программы они будут вынуждены оплачивать ремонт клавиатуры в случае ее неисправности. Это может повлечь за собой дополнительные расходы и неудобства для владельцев старых моделей.

Завершение программы бесплатного ремонта клавиатур отражает стремление Apple к обновлению своего ассортимента и переходу на новые технологии. Компания уже начала использовать улучшенные механизмы клавиатур в новых моделях MacBook, что должно снизить вероятность возникновения подобных проблем в будущем.