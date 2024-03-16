Согласно последним данным, обновление реестра не происходит уже более недели, что является необычным, учитывая, что в течение последних шести месяцев в среднем ежедневно добавлялось около 800 новых интернет-ресурсов

В последнее время наблюдаются значительные изменения в механизмах контроля интернет-пространства в России. Роскомнадзор, орган, ответственный за мониторинг и блокировку интернет-ресурсов, прекратил обновление реестра запрещённых сайтов, что вызвало множество вопросов среди экспертов и пользователей сети.

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Согласно последним данным, обновление реестра не происходит уже более недели, что является необычным, учитывая, что в течение последних шести месяцев в среднем ежедневно добавлялось около 800 новых интернет-ресурсов. Это может свидетельствовать о переходе к новым методам регулирования интернета или о временных технических сложностях.

Несмотря на отсутствие обновлений в реестре, процесс блокировок продолжается. На сайте Главного радиочастотного центра было опубликовано сообщение о блокировке 576 фишинговых ресурсов за период с 4 по 10 марта. Это указывает на то, что действия по ограничению доступа к нежелательным сайтам осуществляются, но механизм их реализации может быть изменен.

Источники, близкие к «Коммерсанту», утверждают, что Роскомнадзор может использовать технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) для блокировки доступа к сайтам. Эти средства, предусмотренные законом о «суверенном Рунете», устанавливаются у операторов связи и позволяют осуществлять блокировки без внесения сайтов в реестр. Это делает невозможным узнать дату и причину блокировки через общедоступные каналы.

Некоторые эксперты полагают, что реестровые блокировки могут уйти в прошлое, так как ТСПУ являются более эффективным инструментом. Однако это также поднимает вопросы о прозрачности процессов регулирования интернета и правах пользователей на информацию.





