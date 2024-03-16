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Greg_Novo
Функции измерения кислорода могут вернуться в Apple Watch
Ситуация может кардинально измениться в 2028 году, когда истекут патенты Masimo.

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В конце 2023 года компания Apple столкнулась с серьезным препятствием на пути инноваций: запретом на продажу своих часов Apple Watch с функцией измерения кислорода в крови на территории США. Это решение было связано с нарушением патентов компании Masimo, специализирующейся на медицинских технологиях.

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Ситуация может кардинально измениться в 2028 году, когда истекут патенты Masimo. Это откроет Apple двери для возобновления использования этой функции в своих устройствах, что может стать значительным шагом в развитии носимой электроники и здоровьесберегающих технологий.

Кроме того, Apple не оставляет попыток оспорить решение суда и подала апелляцию. В случае удачного исхода судебного разбирательства, компания может добиться снятия ограничений гораздо раньше ожидаемого срока, что позволит пользователям снова пользоваться функцией измерения кислорода в крови.

#apple #apple watch
Источник: t.me
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