Ситуация может кардинально измениться в 2028 году, когда истекут патенты Masimo.

В конце 2023 года компания Apple столкнулась с серьезным препятствием на пути инноваций: запретом на продажу своих часов Apple Watch с функцией измерения кислорода в крови на территории США. Это решение было связано с нарушением патентов компании Masimo, специализирующейся на медицинских технологиях.

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Ситуация может кардинально измениться в 2028 году, когда истекут патенты Masimo. Это откроет Apple двери для возобновления использования этой функции в своих устройствах, что может стать значительным шагом в развитии носимой электроники и здоровьесберегающих технологий.

Кроме того, Apple не оставляет попыток оспорить решение суда и подала апелляцию. В случае удачного исхода судебного разбирательства, компания может добиться снятия ограничений гораздо раньше ожидаемого срока, что позволит пользователям снова пользоваться функцией измерения кислорода в крови.