Инсайдер, известный под псевдонимом Moore’s Law is Dead, раскрыл информацию, которая, как утверждается, исходит из официальных "документов для разработчиков"

Инсайдер, известный под псевдонимом Moore’s Law is Dead, раскрыл информацию, которая, как утверждается, исходит из официальных "документов для разработчиков". Если верить этим данным, новая консоль от Sony может установить новые рекорды по производительности в индустрии.

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Согласно утечке, PlayStation 5 Pro будет иметь производительность до 33,5 терафлопс, что значительно превышает текущие показатели игровых консолей. Это увеличение мощности предполагает, что игры будут выглядеть еще более реалистично, а графика — в разы детализированно.

Улучшения не ограничиваются только "железом". Ожидается, что рендеринг в новой консоли будет на 45% быстрее, что позволит играм работать с невиданной ранее скоростью. Кроме того, производительность рейтрейсинга увеличится в четыре раза, предоставляя игрокам еще более впечатляющие визуальные эффекты в реальном времени.

Одним из самых интересных аспектов является введение кастомного нейросетевого сопроцессора с производительностью до 300 TOPS. Этот сопроцессор будет поддерживать технологию апскейлинга Spectral Super Resolution, которая обеспечит рендеринг в 4K с возможностью увеличения частоты кадров и разрешения до 8K. Это означает, что игры не только будут выглядеть лучше на экранах 4K, но и получат поддержку разрешения 8K, что ранее казалось недостижимым.

Слухи указывают на то, что релиз PlayStation 5 Pro может состояться в конце 2024 года, что дает разработчикам и игрокам время для подготовки к следующему большому скачку в игровой индустрии. Если эти слухи окажутся правдой, то PlayStation 5 Pro обещает стать одной из самых мощных и технологически продвинутых игровых систем на рынке.