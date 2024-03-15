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Greg_Novo
Игра Outcast — A New Beginning получила первые оценки
На пороге релиза Outcast — A New Beginning, сиквела культовой экшен-адвенчуры 1999 года, игровое сообщество оживленно обсуждает первые рецензии

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Предстоящая игра, запланированная к выходу 15 марта, уже вызывает разнообразные реакции среди критиков и фанатов.

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Outcast — A New Beginning предстала в геймплейных роликах как типичный среднебюджетный тайтл с открытым миром. Отсутствие голливудского блеска не помешало игре выглядеть привлекательно, но, судя по отзывам, она не достигла уровня, который многие ожидали. Средняя оценка на OpenCritic составляет 69 из 100, что указывает на смешанные чувства критиков.

Критики указывают на слабости сюжета, отмечая его незапоминающийся характер и неловкие шутки главного героя. Несмотря на это, игра получила признание за свою игровую механику и возможности исследования мира.


Outcast — A New Beginning предлагает игрокам погрузиться в богатый и детализированный мир Adelpha, где они могут использовать различные модификаторы оружия и наслаждаться свободой передвижения благодаря реактивному ранцу. Игра доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.

Данный проект возможно, не станет революционным продуктом в жанре, но она предлагает игрокам возможность исследовать уникальный мир и насладиться экшеном. В то время как некоторые аспекты игры могут вызвать критику, другие стороны, такие как открытый мир и геймплей, могут предложить уникальный опыт. 

#ign #outcast — a new beginning
Источник: stopgame.ru
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