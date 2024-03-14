Это событие, которое уже успело зарекомендовать себя как одно из ключевых в игровой индустрии в этом году, вновь соберёт разработчиков, игроков и прессу для демонстрации новинок.

Лето 2024 года обещает стать настоящим праздником для геймеров со всего мира, благодаря анонсу Джеффа Кили о проведении фестиваля Summer Game Fest. Это событие, которое уже успело зарекомендовать себя как одно из ключевых в игровой индустрии в этом году, вновь соберёт разработчиков, игроков и прессу для демонстрации новинок.

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Презентация пройдёт в YouTube Theater, расположенном в сердце Калифорнии. Эта площадка, известная своей современной инфраструктурой и технологическим оснащением, станет идеальным местом для демонстрации последних событий игровой индустрии.

Гостей фестиваля ожидают трейлеры и превью самых ожидаемых игровых новинок. Организаторы обещают, что каждый найдёт что-то интересное для себя, будь то продолжение любимой франшизы или совершенно новый проект, способный перевернуть представление о возможностях современных игр.

Церемония открытия будет транслироваться на популярных платформах YouTube и Twitch, делая событие доступным для миллионов зрителей по всему миру. Начало трансляции запланировано на 8 июня в 00:00 по московскому времени, позволяя фанатам из разных часовых поясов присоединиться к событию.

Кроме онлайн-трансляций, до 10 июня пройдёт ряд офлайн мероприятий, где участники смогут лично пообщаться с разработчиками, попробовать новые игры и даже получить эксклюзивные сувениры.





