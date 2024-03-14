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Greg_Novo
Apple потеряла ещё одного поставщика дисплеев для будущих Apple Watch
Согласно утечкам следующие Apple Watch Ultra должны получить microLED-дисплей, и, судя по всему, у Apple весьма жёсткие требования к их качеству.

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 Apple сталкивается с новым вызовом в подготовке к релизу следующего поколения Apple Watch Ultra. Согласно последним утечкам, компания стремится оснастить свои устройства microLED-дисплеями, что предъявляет высокие требования к качеству и надежности компонентов.

В начале марта стало известно, что Apple приняла решение отказаться от услуг компании AMS Osram, что привело к значительному падению её акций на 40%. Недавно подобная судьба постигла и Kulicke & Soffa, другого производителя microLED, который объявил об отмене важного проекта и ожидаемых убытках в размере $110−130 миллионов.

Эти изменения в цепочке поставок вызывают вопросы о будущем Apple Watch Ultra 3 и возможности их оснащения microLED-дисплеями. Несмотря на текущие трудности, утверждать, что новые модели будут отложены или не получат ожидаемые дисплеи, пока рано. Apple известна своей способностью быстро адаптироваться к изменениям и имеет в запасе несколько потенциальных партнеров, готовых вступить в игру.

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Ситуация с поставщиками дисплеев для Apple Watch Ultra является ярким примером того, как стремление к инновациям и безупречному качеству может влиять на рыночные отношения и стратегические решения внутри индустрии. 

#apple #apple watch
Источник: t.me
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