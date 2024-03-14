Неожиданную проблему обнаружили в недавно вышедшей macOS Sonoma 14.4. Подключённые к компьютерам с этой осью USB-хабы и концентраторы у многих пользователей отображаются, а вот подключённая к ним периферия — нет.

Последнее обновление операционной системы от Apple, macOS Sonoma 14.4, принесло с собой неожиданные трудности для пользователей, использующих USB-хабы и концентраторы. Сразу после обновления многие столкнулись с тем, что, хотя сами хабы определяются системой, подключенные к ним устройства остаются незаметными.

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Один из пользователей Reddit поделился своим опытом, указав, что после обновления до macOS Sonoma 14.4, USB-порты на его внешнем дисплее, подключенном к MacBook Pro 16 на M2 Pro, перестали функционировать. Это привело к тому, что мышь и клавиатура, подключенные через эти порты, оказались неработоспособны. В предыдущей версии macOS 14.3 подобных проблем не наблюдалось.



Для некоторых пользователей оказалось полезным изменение настроек системы. В частности, активация опции «Спрашивать для новых аксессуаров» в разделе «Конфиденциальность и безопасность» настроек macOS позволила восстановить функциональность подключенных устройств. Этот метод, однако, не является универсальным решением проблемы.

Сообщество пользователей macOS с нетерпением ожидает следующего мини-обновления, которое должно устранить возникшие неполадки. Ожидается, что macOS 14.4.1 принесет с собой необходимые исправления, которые позволят пользователям вновь полноценно использовать свои USB-хабы и концентраторы без каких-либо ограничений.

Проблема с USB-хабами в macOS Sonoma 14.4 является напоминанием о том, что даже самые надежные и инновационные устройства не застрахованы от ошибок.