Об этом сообщили сразу несколько профильных СМИ, но причины такого решения неизвестны. Marvel официально эту информацию не подтверждала и не комментировала.

В преддверии долгожданной премьеры мультсериала "Люди Икс '97", Marvel Studios приняла решение, которое вызвало волну обсуждений среди фанатов и СМИ. Бо ДеМайо, автор сериала, был уволен за неделю до официального дебюта шоу на Disney+. Несмотря на многочисленные отчеты профильных СМИ, причины увольнения остаются неизвестными, поскольку Marvel не подтвердила и не прокомментировала данную информацию.

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ДеМайо, чей труд ожидалось увидеть в предстоящем сезоне, уже завершил работу над сценарием второго сезона и вел переговоры о третьем. Его внезапное отсутствие на премьерном показе в Голливуде 13 марта, где он должен был быть одним из главных гостей, стало неожиданностью для всех, кто следил за развитием проекта.

Премьера "Люди Икс '97" на Disney+ запланирована на 20 марта, и ожидается, что она привлечет внимание множества зрителей, несмотря на произошедшее за кулисами. Фанаты и критики с нетерпением ждут возможности оценить, как увольнение ДеМайо повлияет на сериал и его будущее.

Этот инцидент поднимает вопросы о внутренней политике и процессах принятия решений в Marvel Studios, а также о том, как такие изменения могут влиять на творческие проекты. В то время как индустрия продолжает обсуждать потенциальные последствия этого решения, зрители остаются в ожидании премьеры, чтобы увидеть, как история "Людей Икс" будет развиваться дальше.