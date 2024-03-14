Компания расширяет свой исследовательский центр в Шанхае, чтобы поддерживать все свои линейки продуктов, а также планирует открыть новую лабораторию в Шэньчжэне

В стремлении укрепить свои позиции на китайском рынке, Apple объявила о значительном расширении своих исследовательских центров в Китае. Это подчеркивает растущую важность страны как ключевого участника в глобальной инновационной экосистеме компании.

Исследовательский центр в Шанхае, уже играющий важную роль в разработке продуктов Apple, получит дополнительные ресурсы для активных работ по реализации проектов компании. Помимо этого, планы по открытию новой лаборатории в Шэньчжэне, которая будет сосредоточена на тестировании устройств, ставят перед Apple новые амбициозные задачи.

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Apple намерена углубить сотрудничество с местными поставщиками и инвестировать в экономику, создавая больше рабочих мест и укрепляя лояльность к бренду в Китае. Эти шаги не только способствуют укреплению позиций компании на местном рынке, но и обеспечивают более тесную интеграцию в глобальную сеть производства и инноваций.

Дополнительно, на прошлой неделе Apple открыла новый флагманский магазин в шанхайском районе Цзинъань, что является свидетельством стремления компании укрепить свои розничные позиции и предложить потребителям хороший сервис.

Эти последние шаги Apple в Китае отражают глубокую стратегию компании по укреплению своего влияния и улучшению эффективности в одном из самых быстрорастущих и конкурентных рынков мира.