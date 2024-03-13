Упоминания нового TikTok Photos обнаружили в бета-версии обычного TikTok для Android

В последнее время социальные сети стали все больше конкурировать друг с другом, стараясь предложить пользователям что-то революционное и уникальное. Недавно стало известно о скором запуске нового приложения – TikTok Photos.

Судя по информации, обнаруженной в бета-версии TikTok для Android, новое приложение будет иметь много общего с Instagram*. Это позволит ему стать прямым конкурентом популярной социальной сети от компании Meta* и привлечь к себе внимание пользователей.

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На данный момент нет точной информации о дате запуска TikTok Photos, однако ожидается, что это произойдет в ближайшее время. Уже сейчас известно, как будет выглядеть иконка нового приложения, которая, немного напоминает логотип Instagram*.

Вероятно, решение о создании нового приложения было принято после того, как разработчики увидели популярность фото-роликов среди пользователей. В скором времени многие смогут делиться своими фотографиями в новом приложении, который был создан специально для этого формата.

Остается только ждать официального анонса от TikTok и наблюдать за тем, сможет ли новое приложение конкурировать с самим Instagram*.

*Instagram является торговой маркой компании Meta*, признанной в России экстремистской организацией.