В программе также запланированы мастер-класс по генерации изображений с экспертом Sber AI

В России появился День искусственного интеллекта, и в честь этого события в павильоне Сбера на ВДНХ проходят тематические мероприятия, позволяющие всем желающим приобщиться к миру AI-технологий.

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В программе запланированы мастер-класс по генерации изображений с экспертом Sber AI и блогером Аней Покров, образовательные лекции и фотозоны с Kandinsky.

Кроме того, в кафе павильона можно попробовать смузи и блины, разработанные по рецепту искусственного интеллекта. Это не только вкусное угощение, но и интересный опыт, который позволяет понять, как AI может использоваться в повседневной жизни.

День искусственного интеллекта - это отличная возможность узнать больше о технологиях будущего и увидеть, как они могут изменить нашу жизнь. Мероприятия в павильоне Сбера на ВДНХ - это отличный способ провести время с пользой и узнать что-то новое.