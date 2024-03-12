В компании действует программа по поиску уязвимостей «Охота за ошибками», которая помогает усилить защиту сервисов.

Российский технологический гигант “Яндекс” продолжает активно работать над усилением безопасности своих сервисов, в том числе благодаря программе “Охота за ошибками”. В рамках этой программы, компания привлекает белых хакеров для поиска уязвимостей. В 2023 году “Яндекс” уже выплатил таким исследователям более 70 миллионов рублей.

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Программа “Охота за ошибками” помогает компании отслеживать и устранять уязвимости, которые могут быть использованы злоумышленниками. В прошлом году было получено 736 отчетов об ошибках, и одному из исследователей удалось заработать 12 миллионов рублей за обнаружение уязвимости. Самый продуктивный белый хакер, предоставивший 41 отчет, получил в общей сложности 17 миллионов рублей.

Компания намерена продолжать программу “Охота за ошибками”, и на 2024 год уже запланировано выделение не менее 100 миллионов рублей на выплаты за обнаруженные уязвимости. Это подчеркивает приверженность “Яндекса” обеспечению безопасности своих пользователей и поддержанию высокого уровня надежности своих сервисов.