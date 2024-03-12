Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Greg_Novo
По вселенной «Первому игроку приготовиться» анонсирован баттл-рояль OPEN
Даты релиза нет, но можно подать заявку на ранний доступ

реклама

Студия Walker Labs представила свою новую игру под названием OPEN. Этот проект создан по мотивам популярного произведения Эрнеста Клайна “Первому игроку приготовиться”, которое легло в основу фильма и книги. Открывается доступ к огромной мультивселенной, наполненной разнообразными биомами и элементами из разных эпох, от которых веет ностальгией.

реклама

Игроки смогут выбирать персонажей и предметы из легендарных кинофраншиз и игровых миров, и использовать их в своих баталиях. Игровой процесс будет напоминать фильмы с игровыми шоу, где победитель будет только один. Создатели игры, среди которых есть экс-сотрудники Microsoft, Epic Games и DICE, обещают захватывающие соревновательные режимы и незабываемые впечатления от игры.

Разработку проекта поддерживает компания Warner Bros. Discovery. Одним из консультантов проекта является сам автор книги “Первому игроку приготовиться” Эрнест Клайн, что гарантирует максимальное соответствие игры оригиналу. Дата официального релиза игры пока не объявлена, однако уже сейчас можно подать заявку на участие в раннем доступе.

#microsoft #dice #epic games #open 3d engine #open #walker labs
Источник: t.me
+
Написать комментарий (0)
Microsoft заблокировала возможность чат-боту Copilot генерировать опасные изображения
В сети появилась информация о любопытном накопителе от Microsoft
Стал доступен API Work Graphs, который позволит планировать работу графического процессора на лету
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Тихом океане намерены построить «Русский мир»
13
Фото: очередной танк M1 Abrams поражён ПТУР в районе населённого пункта Бердычи
9
Видео: В Сети появились кадры обугленного остова четвертого танка Abrams, пораженного в Бердычах
4
Дженсен Хуанг заявил, что графическому чипу следующего поколения понадобиться полноценная СЖО
10
Липецкий тракторный завод возобновляет работу для производства сельхозтехники
1
Азербайджан приобрел аэростат противоракетной обороны Sky Dew у Израиля
+
БелАЗ преодолел отсутствие Siemens и GE, создав новый электродвигатель
+
В России создали гель, помогающий при нефтедобыче
+
В Германии восхитились новой российской "чудо-бомбой" Д-30СН, применяемой авиацией
+
ОСКАР в Голливуде – Самые яркие моменты 96-й церемонии вручения премии
5
Новаторский материал из России трансформирует газотурбинные и космические технологии
3
Стартап Efficient Computer создал процессор в 100 раз более эффективный, чем сушествующие чипы
2
В России создан недорогой материал на основе нитрида индия и кремния для ИК-технологий
+
В России разработали новый бронеавтомобиль "Зубило" для поддержки штурмовых групп
2
Поедание французами свыше 150 миллионов лягушек в год привело к урону экосистеме
3
Xiaomi начала работу над смартфонами серии Redmi K80
+
Трамп: Путин начал разговоры о ядерном оружии, пользуясь слабостью Байдена
1
Российские космические аппараты переходят на новый уровень с энергопреобразующей аппаратурой
2
Произошли утечки данных нового дизайна iPhone 16
+
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 20 и GTX 16 "Turing" получили неофициальную поддержку Resizable BAR
2

Популярные статьи

10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 2
18
10 процессоров Intel и AMD, которые подходят для оптимальной игровой сборки в разрешении 2К
43
5 причин, почему я не буду переходить с Google Chrome на другой браузер
27
Итоги гоночного уик-энда 9-10 марта
1
С-300 или Patriot: Какую систему на самом деле уничтожил российский «Искандер»
11
Проект ВА-111 "Шквал" - самая быстрая ядерная торпеда в мире, испаряющая воду на своём пути
12
Обзор игры Call of Duty Advanced Warfare - Расширенная война
+
Подсчитываем, какую сумму придется отдать за мощный игровой компьютер весной 2024 года
13
История и причины успеха Telegram, путь от мессенджера до конкурента YouTube
4
Robin Hood - Sherwood Builders - альтернативная история Робин Гуда (субъективный обзор)
+

Сейчас обсуждают

Alex Mel
14:07
"Забавно слушать различных экспертов и лидеров мнения." опять подьехал клоун и его АНАЛитика
В последние недели на барахолку хлынули Xbox series S и цена обновила исторический минимум
Сергей Тархов
14:06
Гелиос 44 это обьектив Полам, лекции Кузичева теория оптических систем МВТУ им Баумана
«Дюну 2» снимали на винтажные советские объективы
Dima Shum
14:05
Не хотел бы я иметь такого знакомого как вы. Можно собрать дешевле. Оставил бы из всего только видеокарту
Подсчитываем, какую сумму придется отдать за мощный игровой компьютер весной 2024 года
unhurtable
13:56
Позанимайтесь фототехникой хоть немного, различных адаптеров полно, на мой древний D5300 покупал байонет для Canon(точнее там тамрон какой-то был дальнобойный, очень удачно, кстати, потому что потом я...
«Дюну 2» снимали на винтажные советские объективы
Сергей Артемов
13:55
А че водянка? Почему не чиллер сразу и персональная АЭС к нему и видюхе?
Qualcomm готовится представить на следующей неделе процессор Snapdragon 8s Gen 3
Pepelyator
13:52
Штука интересная, но цена - вообще не адекватная, за эти деньги лучше купить ноут, в котором ещё и мощная дискретная графика будет, и экран, и клавиатура, и какая-никакая автономность. А за эти деньги...
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A7
Амфросий Импифанов
13:52
Автор дурачок, найти подробную станцию на территории России проще простого. А если не знаешь, лучше ничего не писать
В России начнут собирать современную версию знаменитой «Буханки» – электрокар Sova 25
Серик Балтабаев
13:51
А когда перейдут на новый уровень с многоразовым использованием ступеней?
Российские космические аппараты переходят на новый уровень с энергопреобразующей аппаратурой
MriS
13:50
Совершенно не нужный гаджет. Есть ноутбуки или планшеты.
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A7
l33t_h4x00r
13:39
Это называется еще с 90-х - Искуственный идиот
Qualcomm готовится представить на следующей неделе процессор Snapdragon 8s Gen 3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем