Даты релиза нет, но можно подать заявку на ранний доступ

Студия Walker Labs представила свою новую игру под названием OPEN. Этот проект создан по мотивам популярного произведения Эрнеста Клайна “Первому игроку приготовиться”, которое легло в основу фильма и книги. Открывается доступ к огромной мультивселенной, наполненной разнообразными биомами и элементами из разных эпох, от которых веет ностальгией.

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Игроки смогут выбирать персонажей и предметы из легендарных кинофраншиз и игровых миров, и использовать их в своих баталиях. Игровой процесс будет напоминать фильмы с игровыми шоу, где победитель будет только один. Создатели игры, среди которых есть экс-сотрудники Microsoft, Epic Games и DICE, обещают захватывающие соревновательные режимы и незабываемые впечатления от игры.

Разработку проекта поддерживает компания Warner Bros. Discovery. Одним из консультантов проекта является сам автор книги “Первому игроку приготовиться” Эрнест Клайн, что гарантирует максимальное соответствие игры оригиналу. Дата официального релиза игры пока не объявлена, однако уже сейчас можно подать заявку на участие в раннем доступе.