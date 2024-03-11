AirPods превратятся в слуховой аппарат

В сентябре этого года ожидается важное нововведение для пользователей AirPods Pro - функция, превращающая беспроводные наушники Apple в слуховой аппарат, станет доступна с выходом обновленной операционной системы iOS 18. Этот режим станет еще одной опцией универсального доступа и окажется полезным для людей, столкнувшихся с проблемами слуха различной степени.

реклама

Сегодня подобная функция уже реализована через iPhone, и она стала популярной в лайфхаках по подслушиванию. В “Пункте управления” достаточно нажать на иконку “Слух” (изображение уха) и выбрать “Динамик”, чтобы услышать в наушниках все звуки, которые слышит ваш iPhone.

Данное нововведение призвано облегчить жизнь пользователям, имеющим проблемы со слухом. Оно позволит сохранить качество звука на высоком уровне, при этом обеспечивая возможность слышать все окружающие звуки. Это особенно актуально для тех, кто проводит много времени в шумных местах, таких как метро или концерты.

С нетерпением ждем появления этой функции в сентябре и надеемся, что она поможет многим нашим читателям улучшить качество своей жизни и справиться с временными или постоянными проблемами со слухом.