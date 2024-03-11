Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Greg_Novo
В сентябре, с выходом iOS 18 появится новый режим «слухового аппарата» для AirPods Pro.
AirPods превратятся в слуховой аппарат

реклама

В сентябре этого года ожидается важное нововведение для пользователей AirPods Pro - функция, превращающая беспроводные наушники Apple в слуховой аппарат, станет доступна с выходом обновленной операционной системы iOS 18. Этот режим станет еще одной опцией универсального доступа и окажется полезным для людей, столкнувшихся с проблемами слуха различной степени.

реклама

Сегодня подобная функция уже реализована через iPhone, и она стала популярной в лайфхаках по подслушиванию. В “Пункте управления” достаточно нажать на иконку “Слух” (изображение уха) и выбрать “Динамик”, чтобы услышать в наушниках все звуки, которые слышит ваш iPhone.

Данное нововведение призвано облегчить жизнь пользователям, имеющим проблемы со слухом. Оно позволит сохранить качество звука на высоком уровне, при этом обеспечивая возможность слышать все окружающие звуки. Это особенно актуально для тех, кто проводит много времени в шумных местах, таких как метро или концерты.

С нетерпением ждем появления этой функции в сентябре и надеемся, что она поможет многим нашим читателям улучшить качество своей жизни и справиться с временными или постоянными проблемами со слухом.

#airpods #airpods pro #airpods 2 #airpods 2 pro #airpods max #airpods 3 pro
Источник: t.me
+
Написать комментарий (0)
Новый патент Apple описывает магнитные амбушюры для AirPods Pro
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия и Китай подтверждают, что планы строительства ядерного реактора на Луне «почти готовы»
12
ОТРК "Искандер-М" подкараулил мобильную установку ЗРК "Патриот" и поразил её высокоточным прилетом
32
Финляндии нанесен экономический ущерб фанерой из России
2
В России построят новый автобусный завод
1
Фото: очередной танк M1 Abrams поражён ПТУР в районе населённого пункта Бердычи
7
New Regency Pictures снимет фильм по Watch Dogs
+
Компания Blizzard объявила о расширении поддержки валют в своей платформе Battle.net
1
Тест на пуленепробиваемость Cybertruck закончился неожиданными результатами
5
В Тихом океане намерены построить «Русский мир»
2
На утёкших рендерах iPhone 16 Pro появилась новая кнопка Capture, о которой сообщалось ранее
+
Азербайджан приобрел аэростат противоракетной обороны Sky Dew у Израиля
+
Физики обнаружили гравитационные волны с беспрецедентно низкой частотой от пульсаров
+
БелАЗ преодолел отсутствие Siemens и GE, создав новый электродвигатель
+
Германия инвестирует миллиарды в строительство бункеров для защиты населения
+
"Алмаз-Антей" успешно реализует гособоронзаказ на обновление систем ПВО
+
Пакистан представляет первый произведенный в стране танк Haider.
1
Epic Games обратилась с жалобой в Еврокомиссию после блокировки их аккаунта разработчика
1
В России создали гель, помогающий при нефтедобыче
+
Microsoft готовится представить новые продукты на мероприятии 21 марта
+
Новый патент Apple описывает магнитные амбушюры для AirPods Pro
+

Популярные статьи

«Прометей» даёт огня: система ПВО С-500 впервые перехватила гиперзвуковую цель
37
9 самых быстрых игровых процессоров марта 2024 года для энтузиастов и геймеров с мониторами 4К
114
Итоги гоночного уик-энда 9-10 марта
1
Обзор The Walking Dead: Destinies
1
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 2
5
С-300 или Patriot: Какую систему на самом деле уничтожил российский «Искандер»
11
10 процессоров Intel и AMD, которые подходят для оптимальной игровой сборки в разрешении 2К
33
Проект ВА-111 "Шквал" - самая быстрая ядерная торпеда в мире, испаряющая воду на своём пути
1
Обзор игры Call of Duty Advanced Warfare - Расширенная война
+
История и причины успеха Telegram, путь от мессенджера до конкурента YouTube
4

Сейчас обсуждают

Виталий Карпов
16:29
Лол Майкрософт в 2010 коммерческий ИИ выпустила для всех... В то время когда когда дети в школе себе персональных ассистентов делают...
Илон Маск подал в суд на OpenAI из-за партнерства с Microsoft
OgoGoLog
16:28
Пока Калининград и Санкт-Петербург находятся у берегов Балтийского моря, разговоры про "внутреннее море" - клоунада. Море останется жёлтым у берегов НАТЫ или станет красным от одной лишь попытки огран...
Столтенберг: НАТО не планирует увеличивать число стран, в которых размещено ядерное оружие
От LoL до KeK один шаг
16:25
"Скукоту и абсолютную предсказуемость немного разбавил только Оливер Бирман" Какой нафиг Берман? Гонку украсила эпичная битва Формулы 1.5 за очко Стролла, который самоустранился об стену в начале)))
Итоги гоночного уик-энда 9-10 марта
Radioman
16:25
Клон "Зелота" ?
9 самых быстрых игровых процессоров марта 2024 года для энтузиастов и геймеров с мониторами 4К
АЕV
16:25
А российские фермеры уже довно выживают
Британские фермеры беспокоятся о своем выживании
Alex-IT
16:24
Просто общий уровень образования упал, вот и результат.
История и причины успеха Telegram, путь от мессенджера до конкурента YouTube
Alex-IT
16:22
Опять нытики понабежали... Что же вам уважаемый не понравилось?
История и причины успеха Telegram, путь от мессенджера до конкурента YouTube
Всеволод Папшев
16:12
Берите что есть и на что денег хватает. Вот и вся аналитика. Пипец какой-то.
Выбираем лучшие видеокарты NVIDIA и AMD для требовательных игр на высоких настройках в разрешении 2К
Джон Коннор
16:11
При СССР пожарные всегда таранили оленей
В России могут разрешить машинам экстренных служб таранить неправильно припаркованные автомобили
Alex_023
16:10
Подпись под фото "Образование воздушного кармана вокруг торпеды" звучит даже странно. H2O никак при нагревании не станет воздухом, даже если очень того захочет. Всё же парового кармана?
Проект ВА-111 "Шквал" - самая быстрая ядерная торпеда в мире, испаряющая воду на своём пути
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем