Теперь работягам приходится подключать к ноутам Ethernet-кабели или раздавать интернет с собственных телефонов!

Google, одна из крупнейших IT-компаний мира, недавно столкнулась с трудностями при обеспечении беспроводного доступа к интернету в своем новом офисе, предназначенном для разработчиков искусственного интеллекта. Оказалось, что волнообразный дизайн крыши здания приводит к тому, что сигнал Wi-Fi значительно ослабевает, делая затруднительным или невозможным использование беспроводного интернета.

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Для решения проблемы компания приняла необычное решение: сотрудникам предлагается работать из соседнего кафе, где доступен Wi-Fi, или подключать свои ноутбуки к интернету с помощью Ethernet-кабеля. Интересно, что компания, которая активно работает над разработкой технологий искусственного интеллекта, оказалась не готова к решению такой простой технической задачи.

Этот случай вызвал насмешки в социальных сетях, где пользователи шутят о том, как разработчики нейронных сетей вынуждены использовать свои мобильные телефоны в качестве точки доступа для доступа к интернету. Хотя ситуация кажется комичной, она подчеркивает важность обеспечения надежного и быстрого доступа к интернету для работы и обучения специалистов в области искусственного интеллекта.