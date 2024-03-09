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Greg_Novo
New Regency Pictures снимет фильм по Watch Dogs
Режиссёром выступит Матьё Тури («Бегущая в лабиринте»,«Выжившие»), сценарий напишет Кристи ЛеБлан («Кислород»), а на одну из главных ролей ведёт переговоры Софи Уайлд

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Как сообщает издание Deadline, киностудия New Regency Pictures объявила о своем намерении снять полнометражный фильм по мотивам популярного приключенческого экшена Watch Dogs. Режиссером картины станет Матьё Тури, известный по таким работам, как “Бегущая в Лабиринте” и “Выжившие”. Сценаристом фильма выступит Кристи Леблан, написавшая сценарий к фильму “Кислород”.

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На данный момент подробности сюжета и точные сроки выхода фильма не раскрываются. Известно лишь, что идут активные переговоры о привлечении к проекту одной из ключевых звезд кинематографа - Софи Уайлд, известной по фильму “Два, три, демон, приходи!”.

Watch Dogs - это серия видеоигр, разработанная компанией Ubisoft. Игры предлагают игрокам уникальный геймплей, в котором они могут взаимодействовать с окружающим миром через различные устройства, такие как смартфоны, планшеты и компьютеры. Благодаря популярности серии, выход фильма по мотивам этой игры становится ожидаемым событием для поклонников мира Watch Dogs.

#watch dogs #watch dogs legion #watch dogs 2
Источник: t.me
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