Технология предназначена для наушников-вкладышей со съёмными амбушюрами для более надёжной фиксации и создания эффекта полной звукоизоляции

Компания Apple продолжает активно патентовать новые технологии и разработки для своих продуктов. Недавно было подано заявление на регистрацию патента, описывающего инновационное решение для наушников AirPods Pro. Магнитные амбушюры призваны обеспечить более надежную фиксацию наушников и создать эффект полной звукоизоляции.

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Согласно описанию патента, новая технология будет использоваться в наушниках-вкладышах со съемными амбушюрами. Для крепления предполагается использование двух магнитов, расположенных с разных сторон каждого наушника. Это обеспечит точное позиционирование наушников в ухе и более плотное их прилегание.

Кроме того, благодаря магнитам, смена амбушюров будет происходить легко и быстро. Это позволит пользователям подобрать наиболее подходящие амбушюры, которые обеспечат максимальный комфорт и качество звука.

Стоит отметить, что на данный момент Apple не подтвердила планы по внедрению данной технологии в свои продукты. Однако, учитывая возможности компании, вполне возможно, что магнитные амбушюры могут появиться в будущих моделях AirPods Pro или других наушниках Apple.