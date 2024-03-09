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Greg_Novo
Искусственный интеллект поможет EA улучшить монетизацию игр
Эндрю рассчитывает, что ИИ-технологии упростят разработку игр для EA на 30%, благодаря «персонализации, культуризации и более глубокие и захватывающие впечатления» база игроков увеличится на 50%, и ключевое: «у нас появится на 10–20% больше возможностей монетизации».

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Генеральный директор Electronic Arts, Эндрю Уилсон, заявил о планах использования искусственного интеллекта (ИИ) для усовершенствования системы монетизации компании. Уилсон выразил уверенность, что использование ИИ позволит улучшить существующие игровые продукты и создать новые, более привлекательные для игроков.

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Ежегодно EA выпускает такие популярные игры, как FIFA и EA Sports FC, которые являются симуляторами футбола. Несмотря на однообразие игровых элементов, эти игры продолжают пользоваться успехом у игроков, а микротранзакции позволяют компании получать существенную прибыль.

Уилсон утверждает, что использование ИИ-технологий позволит сократить время разработки игр на 30%. Это достигается за счет персонализации, культуризации и создания более глубоких и захватывающих впечатлений. Ожидается, что база игроков возрастет на 50%.

Наиболее важным аспектом является увеличение возможностей монетизации на 10-20%. Уилсон отметил, что это касается не только серии футбольных симуляторов, но и всех будущих игр компании.

“Мы не собираемся останавливаться на достигнутом”, - заявил Уилсон.

#electonic arts #elecronic arts
Источник: t.me
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