Исследователи из института MIT разработали любопытные “умные” перчатки. В них встроены сенсоры и тактильные датчики. Сенсоры отслеживают движения и силу нажатия пальцев, а датчики создают тактильную обратную связь, которая подсказывает пользователю, как двигать руки.

Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) разработали “умные” перчатки, оснащенные сенсорами и тактильными датчиками, предназначенные для обучения людей различным навыкам. Перчатки собирают данные о движениях и силе нажатия пальцев и используют тактильную обратную связь для предоставления пользователям инструкций.

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Перчатки подключаются к компьютеру, который анализирует данные с помощью нейросети. Эта технология может использоваться для обучения, например, игре на фортепиано. Преподаватели могут играть мелодию на инструменте, а перчатки с нейросетью запоминают, когда и какие клавиши нажимать. Когда новичок начинает играть, перчатки тактильно подсказывают правильные движения.

Аналогичным образом перчатки могут помочь в обучении видеоиграм и управлению роботами. Но их самое большое применение, по мнению ученых, - это виртуальная реальность (VR).

Хотя это всего лишь прототип, исследователи считают, что такие перчатки могут стать полезным инструментом для обучения и тренировки различных навыков.