Над проектом работает известное британское архитектурное бюро Foster + Partners, которое активно сотрудничает с Apple.

В Саудовской Аравии планируется строительство нового небоскреба, который может стать самым высоким зданием в мире, сообщает Foster + Partners. Эта известная британская архитектурная студия, сотрудничающая с Apple, будет работать над проектом.

реклама

Здание высотой около 2 км будет расположено в новом мастер-плане столицы Саудовской Аравии, Эр-Рияд. Оно будет находиться в северной части города рядом с международным аэропортом. Строительство небоскреба было начато в 2013 году, однако затем приостановлено до 2021 года.

Если здание будет завершено, оно станет самым высоким в мире, превзойдя текущий рекорд Бурдж-Халифы в Дубае (828 м) и следующего претендента на это звание - башню Джидда (1 км) в Саудовской Аравии.

Foster + Partners также работала над такими проектами, как Apple Park в Калифорнии и многими другими флагманскими магазинами Apple по всему миру. Этот проект является еще одним свидетельством успешного сотрудничества между архитектурной студией и технологическим гигантом.

Ожидается, что небоскреб станет не только символом технологического прогресса и архитектурного мастерства, но и важным центром деловой активности и туризма.