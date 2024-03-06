Энтузиасты успешно запустили игру на старом маршрутизаторе, используя неофициальный модифицированный порт и видеокарту.

Энтузиасты Manawyrm и tSYS удивили мир технологий, успешно запустив игру GTA: Vice City на старом игровом маршрутизаторе TP-Link. Им удалось это сделать, модифицировав прошивку и использовав неофициальный порт игры reVC с открытым исходным кодом, предназначенный для работы на процессорах PowerPC, несмотря на то, что маршрутизатор использует процессор, не рассчитанный на игровые нагрузки.

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Чтобы игра заработала на маршрутизаторе TL-WDR4900, энтузиасты создали уникальную систему, используя видеокарту Radeon HD 7470 и установив на маршрутизатор операционную систему Debian Linux. Несмотря на то, что производительность не достигла высоких показателей (около 20 кадров в секунду), эксперимент показывает, что игровые роутеры могут быть способны на гораздо большее, чем просто обеспечение сетевого подключения.

Этот эксперимент демонстрирует возможности игрового роутера и открывает новые горизонты для энтузиастов и разработчиков, стремящихся к созданию уникальных и интересных устройств в будущем.