Устройства будут оснащены передовыми процессорами Intel Core Ultra или Qualcomm Snapdragon X Elite и OLED-экраном.

Корпорация Microsoft готовится к выпуску новых компьютеров семейства Surface, которые получат ряд инновационных функций, включая ИИ-технологию AI Explorer. Ожидается, что устройства Surface Pro 10 и Surface Laptop 6 будут представлены 21 марта 2023 года.

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Функция AI Explorer позволит пользователям осуществлять поиск по ключевым словам во всех открытых документах и чатах, вести историю действий на компьютере, понимать контент на экране и предлагать соответствующие действия, а также редактировать изображения на основе заданных параметров.

Новые компьютеры будут оснащаться процессорами Intel Core Ultra либо Qualcomm Snapdragon X Elite. Устройства получат OLED-дисплеи высокого разрешения, а также специальную клавишу для активации функции Copilot - помощника, который может предложить дополнительные опции и рекомендации на основе контекста.

Это позволит пользователям экономить время и повысить продуктивность работы с компьютером. С помощью этой функции пользователи смогут легко и быстро находить нужную информацию, редактировать документы и изображения, а также автоматизировать выполнение рутинных задач.