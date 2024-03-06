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Greg_Novo
Microsoft готовится представить ИИ-функцию AI Explorer в новых компьютерах
Устройства будут оснащены передовыми процессорами Intel Core Ultra или Qualcomm Snapdragon X Elite и OLED-экраном.

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Корпорация Microsoft готовится к выпуску новых компьютеров семейства Surface, которые получат ряд инновационных функций, включая ИИ-технологию AI Explorer. Ожидается, что устройства Surface Pro 10 и Surface Laptop 6 будут представлены 21 марта 2023 года.

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Функция AI Explorer позволит пользователям осуществлять поиск по ключевым словам во всех открытых документах и чатах, вести историю действий на компьютере, понимать контент на экране и предлагать соответствующие действия, а также редактировать изображения на основе заданных параметров.

Новые компьютеры будут оснащаться процессорами Intel Core Ultra либо Qualcomm Snapdragon X Elite. Устройства получат OLED-дисплеи высокого разрешения, а также специальную клавишу для активации функции Copilot - помощника, который может предложить дополнительные опции и рекомендации на основе контекста.

Это позволит пользователям экономить время и повысить продуктивность работы с компьютером. С помощью этой функции пользователи смогут легко и быстро находить нужную информацию, редактировать документы и изображения, а также автоматизировать выполнение рутинных задач.

#microsoft #microsoft edge #microsoft outlook #microsoft windows #microsoft surface laptop 3 #microsoft remote desktop
Источник: t.me
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Появилась информация о новых Microsoft Surface Pro и Microsoft Laptop
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