В пятницу авторитетный инсайдер Мин-Чи Куо сообщил, что Apple закрыла проект Apple Watch Ultra с microLED-дисплеем. Однако с ним не согласился Марк Гурман из Bloomberg, а также 9to5mac, которые ссылаются на свой собственный источник из цепочки поставок.

На фоне слухов о возможном закрытии проекта Apple Watch Ultra c microLED-дисплеем, авторитетный источник Мин-Чи Куо подтвердил эту информацию. Однако его утверждение было опровергнуто Марком Гурманом из Bloomberg и источником 9to5Mac. По их мнению, информация об отмене проекта исходит от компании AMS Osram, которая заявила о потере крупного клиента, но это не означает прекращения проекта полностью.

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Несмотря на то, что отказ от одного из поставщиков может повлиять на процесс разработки, у Apple все еще есть другие потенциальные партнеры и собственная команда специалистов по разработке microLED-технологий в Купертино. Таким образом, окончательный вывод заключается в том, что проект Apple Watch с данным типом дисплея по-прежнему находится в разработке и ожидается его скорый релиз.