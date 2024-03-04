Новинки будут выпущены простым пресс-релизом и промороликами на сайте и в соцсетях, полноценной презентации не будет

Компания планирует анонсировать новые iPad и Mac уже в эту среду, накануне 8 Марта. В преддверии международного женского дня, в среду, ожидается официальное представление нескольких новых моделей iPad и, возможно, долгожданного нового MacBook Air.

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Интригующий момент заключается в том, что новинки будут анонсированы совершенно необычным способом - через простой пресс-релиз и проморолики на сайте и в социальных сетях компании. В противоположность традиционным полноценным презентациям, представляющим всю красоту и функциональность новых устройств, на этот раз Apple выбрала другой путь, оставив маркетинговую стратегию в секрете до последнего момента.



Интересно отметить, что пока нет информации о новом цвете iPhone 15, который обычно демонстрируется именно в это время года. Возможно, компания решила удивить своих поклонников не только новыми iPad и Mac, но и чем-то совершенно неожиданным в области мобильных устройств.



Предстоящая среда обещает стать насыщенной на новости и анонсы от Apple. Следите за обновлениями на официальном сайте и в социальных медиа, чтобы быть в курсе свежих подробностей и возможных сюрпризов, которые подготовила легендарная технологическая компания.



