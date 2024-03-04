Согласно последним слухам, смартфон может быть представлен уже в этом году в рамках линейки iPhone 16, получив название 16 SE вместе с увеличенной версией 16 Plus SE.

По свежей информации о возможном iPhone SE 4-го поколения, появились утечки CAD-файлов, раскрывающих некоторые детали будущего смартфона. Согласно последним слухам, новый iPhone SE может быть представлен уже в этом году в рамках линейки iPhone 16 и получить название 16 SE, а также его увеличенную версию 16 Plus SE.

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Интересно, что по другим данным, iPhone SE 4 может выйти отдельно от основной линейки и быть представлен только в 2025 году или даже позднее. Такие противоречивые сведения о дате выхода смартфона могут вызвать дополнительное волнение среди фанатов iOS-устройств и подбадривания ожидание нового гаджета.



Кроме того, утечки CAD-файлов могут дать представление о дизайне и характеристиках будущего iPhone SE 4. Это может помочь поклонникам череды SE делать предположения о возможных улучшениях и нововведениях, которые ожидаются в новой модели.



Следите за последними новостями и утечками, чтобы быть в курсе всех обновлений касательно iPhone SE 4 и его потенциального выхода в этом или следующих годах. Линейка iPhone SE всегда была популярной среди тех, кто ценит сочетание доступной цены и продвинутых технологий, и новая модель обещает продолжить эту традицию с дополнительными улучшениями и новыми возможностями.