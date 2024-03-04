Источники сообщают, что следующие часы от Google выйдут в размере 45 мм. Многие пользователи, которые предпочитают часы покрупнее, давно этого ждали. Скорее всего, модель в размере 41 мм, в котором выходили Pixel Watch 1-го и 2-го поколений, также останутся в линейке.

По информации портала 9to5Google, Google готовит к выпуску новое поколение умных часов Pixel Watch, которые выйдут в новом размере, а также работает над разработкой модели Pixel Buds Pro 2.

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Источники утверждают, что следующие часы от Google получат размер 45 мм. Многие пользователи, предпочитающие более крупные часы, давно ждали такого обновления. Вероятно, что модель в размере 41 мм, которая использовалась в предыдущих поколениях Pixel Watch, также останется в линейке продукции компании.



Что касается Pixel Buds Pro 2, информации о них пока немного. Однако ожидается значительное улучшение в работе активного шумоподавления, что может сделать их еще более привлекательными для пользователей, ценящих качественный звук и комфортное использование.



Google продолжает развивать свой ассортимент умных устройств, улучшая и расширяя функционал и возможности своих продуктов. Новое поколение Pixel Watch и ожидаемые Pixel Buds Pro 2 могут стать интересным выбором для тех, кто следит за технологическими новинками и ищет качественные устройства для повседневного использования.



Следите за обновлениями и официальными заявлениями от Google, чтобы быть в курсе всех новостей о предстоящих релизах и инновациях в мире умных гаджетов от этого технологического гиганта.