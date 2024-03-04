Инсайдеры сообщают, что iPad Pro и Air впервые получат по две новые модели — на 11 и 12,9 дюймов.

Согласно информации от инсайдеров, компания Apple готовится анонсировать новые модели iPad и возможно даже MacBook Air уже 6 марта. Ожидается, что iPad Pro и iPad Air в этот раз получат по две новые модели с диагоналями экрана 11 и 12,9 дюймов.

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Интересно, что iPad Pro 12.9 будет оснащен OLED-дисплеем и чипом M3, что говорит о повышенной производительности и качестве изображения у данной модели. Однако, что касается чипа, который получит новый iPad Air, пока остается загадкой и требует дополнительного подтверждения.



Источники также утверждают, что Apple планирует представить свои новые продукты без полноценной презентации. Вместо этого новинки будут выпущены через пресс-релиз, сопровождаемый промо-роликами на официальном сайте компании и в социальных сетях. Этот подход говорит о стремлении Apple к более компактному и современному формату анонса своих устройств.



Таким образом, поклонники техники от Apple могут ожидать обновленные модели iPad с разнообразными характеристиками и возможно новый MacBook Air уже в ближайшее время. Следите за обновлениями на официальном сайте компании и в ее официальных аккаунтах в социальных сетях, чтобы быть в курсе всех новостей и анонсов от Apple.