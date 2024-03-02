Согласно данным от инсайдеров, ссылающихся на одного из основных поставщиков, Apple пришла к выводу, что такой продукт не имеет смысла: новый тип экрана не принесет никаких преимуществ для часов, при этом производственные затраты будут слишком высокими.

На прошлой неделе Мин-Чи Куо, известный аналитик, сообщил об отмене Apple производства Watch Ultra с микро-LED экраном. Согласно данным от инсайдеров, ссылающихся на одного из основных поставщиков, Apple пришла к выводу, что такой продукт не имеет смысла: новый тип экрана не принесет никаких преимуществ для часов, при этом производственные затраты будут слишком высокими.

По этой причине, часть команды, занимавшейся разработкой продукта, была сокращена, и пока неясно, как microLED переход повлияет на Apple в будущем. Однако Марк Гурман, аналитик Bloomberg, выражает сомнения в том, что проект действительно отменен, ссылаясь на то, что источник Куо - компания AMS-Osram - является лишь одним из партнеров Apple в области microLED технологии.

реклама

Если информация об отмене подтвердится, это станет второй крупной отменой за последнюю неделю, после того, как стало известно о закрытии проекта “Project Titan”, в рамках которого компания разрабатывала свой электромобиль.