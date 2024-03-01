Аналитики прогнозируют, что Apple, возможно, еще даже не приступила к разработке нового поколения своей гарнитуры виртуальной реальности, известной как Vision Pro

Аналитики прогнозируют, что Apple, возможно, еще даже не приступила к разработке нового поколения своей гарнитуры виртуальной реальности, известной как Vision Pro. По их мнению, компания может отложить выпуск следующей версии гарнитуры до конца 2025-го или начала 2026-го года. Однако, в отличие от предыдущих слухов, ожидается, что существенных изменений в новом поколении не будет.

Вероятно, Apple может сосредоточиться на снижении стоимости гарнитуры, уменьшая затраты на производство. Это, в свою очередь, может привести к увеличению доступности устройства для более широкой аудитории.

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Несмотря на то, что не ожидается значительных инноваций, многие пользователи все равно с нетерпением ожидают выхода нового поколения Vision Pro, надеясь на улучшения в качестве изображения, эргономике и производительности.

В любом случае, до официального объявления Apple о своих планах, любые предположения остаются лишь догадками. Компания имеет репутацию производителя инновационных продуктов и может удивить всех, представив новые технологии, которые перевернут представление о виртуальной реальности.