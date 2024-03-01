После официального раскрытия внешности своего самого доступного смартфона, компания решила показать путь, который проделали дизайнеры перед достижением финального вида.

Компания Nothing, известная своим инновационным подходом к дизайну смартфонов, продемонстрировала ранее неизвестные макеты своего грядущего устройства Phone (2a). Эти макеты демонстрируют различные варианты дизайна, которые были рассмотрены компанией перед принятием окончательного решения.

Некоторые из представленных макетов имеют сходство с предыдущими моделями компании, такими как Phone (1) и Phone (2), в то время как другие предлагают совершенно новые концепции. Среди них есть макеты с непрозрачными крышками и даже красными цветами корпуса, что говорит о том, насколько серьезно компания подходила к созданию своего нового продукта.



Официальный анонс смартфона Nothing Phone (2a) запланирован на 5 марта, и тогда же станут известны все характеристики устройства, стоимость и дата поступления в продажу.