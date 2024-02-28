В файлах бета-версии iOS 17.4 обнаружили изображения грядущих наушников Beats Solo 4.

В файлах бета-версии iOS 17.4 обнаружили изображения грядущих наушников Beats Solo 4, которые, судя по всему, могут быть представлены в ближайшем будущем. Изображения подтверждают, что дизайн наушников будет во многом схож с моделью Beats Studio Pro. Однако, вместо сенсорного интерфейса, наушники будут оснащены логотипом, который можно будет использовать для управления наушниками.

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Например, одно нажатие будет служить для приостановки и возобновления воспроизведения, а также для ответа и сброса звонка. Два нажатия позволят перейти к следующему треку, три - к предыдущему. А долгое нажатие активирует Siri.

Кроме того, файлы предполагают, что Beats Solo 4 будут поддерживать пространственное аудио, что является заметным улучшением по сравнению с предыдущей моделью. Однако другие функции, включая время автономной работы и качество звука, остаются неизвестными.

Что касается технических характеристик, предполагается, что Apple может заменить старый порт микро-USB на более современный USB-C, как это было сделано с AirPods Pro. Предыдущие модели Beats Solo были выпущены в 2016 году, и с тех пор Apple провела несколько рестайлингов, добавив новые цвета и лимитированные модели. Однако "железо" этих наушников не было обновлено. Ожидается, что релиз Beats Solo 4 состоится в ближайшем будущем, хотя конкретные сроки пока не объявлены.