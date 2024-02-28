Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Greg_Novo
В файлах бета-версии iOS 17.4 появились подробности о наушниках Beats Solo 4
В файлах бета-версии iOS 17.4 обнаружили изображения грядущих наушников Beats Solo 4.

реклама

В файлах бета-версии iOS 17.4 обнаружили изображения грядущих наушников Beats Solo 4, которые, судя по всему, могут быть представлены в ближайшем будущем. Изображения подтверждают, что дизайн наушников будет во многом схож с моделью Beats Studio Pro. Однако, вместо сенсорного интерфейса, наушники будут оснащены логотипом, который можно будет использовать для управления наушниками.

реклама

Например, одно нажатие будет служить для приостановки и возобновления воспроизведения, а также для ответа и сброса звонка. Два нажатия позволят перейти к следующему треку, три - к предыдущему. А долгое нажатие активирует Siri.

Кроме того, файлы предполагают, что Beats Solo 4 будут поддерживать пространственное аудио, что является заметным улучшением по сравнению с предыдущей моделью. Однако другие функции, включая время автономной работы и качество звука, остаются неизвестными.

Что касается технических характеристик, предполагается, что Apple может заменить старый порт микро-USB на более современный USB-C, как это было сделано с AirPods Pro. Предыдущие модели Beats Solo были выпущены в 2016 году, и с тех пор Apple провела несколько рестайлингов, добавив новые цвета и лимитированные модели. Однако "железо" этих наушников не было обновлено. Ожидается, что релиз Beats Solo 4 состоится в ближайшем будущем, хотя конкретные сроки пока не объявлены.

#airpods #airpods pro #airpods 3 #airpods pro 2 #airpods 2 #airpods 2 pro #airpods max #airpods 3 pro #airpods aliexpress #airpods pro usb-c
Источник: t.me
+
Написать комментарий (0)
Apple готовит AirPods с камерами, работающими на основе ИИ
Apple ведёт разработку AirPods с камерами, умных колец, а также умных очков
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На бывшем заводе Volvo Trucks в Калуге собрали первую партию грузовиков «Урал»
5
Galaxy Ring обеспечит более длительное время автономной работы, чем умные часы Samsung
+
Человеческая ошибка привела к завершению исторической лунной миссии «Одиссей»
+
Завод «Купол» приступил к масштабной модернизации зенитно-ракетных комплексов «Тор»
1
Oppo представила умные очки Air Glass 3 XR с интегрированным помощником AndesGPT AI Assistant
+
Nature Astronomy: Астероид стал «совершенно другим телом» после столкновения с зондом НАСА
+
Forbes: Боевые возможности Су-24М могут быть повышены за счет Mirage 2000D
+
Сатоши Накамото призывал не рассматривать биткоин как инвестицию
3
Oppo представила прототип очков дополненной реальности OPPO Air Glass 3 с ИИ
+
Google планирует прекратить поддержку электронных платежей Google Pay
+
Энтузиаст обучил искусственный интеллект бороться с шумными соседями
+
Продажи симулятора фермы Stardew Valley перевалили за 30 миллионов копий, патч 1.6 выйдет на ПК уже 19 марта
+
Упрочнённые стёкла Tesla Cybertruck предотвратили вторжение вора
+
Der Spiegel: У ВСУ закончатся боеприпасы уже к лету, а возможно и раньше
+
AMD выпустила WHQL драйвер Adrenalin версии 24.2.1 с дополнительными исправлениями
7
После DDoS-атаки владелец сайта получил счёт на $100 000 за трафик
2
New York Times: Новый спутник следит с высоким разрешеним за объектами на Земле из космоса
1
Илон Маск: X теперь предлагает пользователям 1 миллион объявлений о вакансиях
+
KFA2 представляет белую и розовую версии GeForce RTX 4070 SUPER EX Gamer
+
В России закрываются фирменные магазины электроники из-за ухода Sony, Bosch и LG
11

Популярные статьи

5 причин, почему не стоит покупать Ryzen 5 5600X в 2024 году
64
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
141
Assetto Corsa Competizione: краткий обзор настоящего игрового автосимулятора
9
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Февраль)
24
Снижаем шум вентиляторов компьютера своими руками - руководство для чайников
14
Какую видеокарту выбрать экономному геймеру в 2024 году — 7 лучших моделей
48
Собираем топовый ПК 2024 года для игр, стриминга и работы с видео — с монитором и периферией
9
Для чего человечеству нужны високосные годы, и что будет, если каждый год будет длиться 365 дней
6
7 самых продаваемых видеокарт февраля 2024г с лучшим соотношением между ценой и производительностью
6
Министр обороны Франции рассказал о том, как ПВО России предупредила французский АВАКС
4

Сейчас обсуждают

no_fate
23:09
Кто же ему теперь поверит ? Он и про танки говорил, что поставлять на бывшую Украину не будет, но соврал. Так что в большой политике он сейчас просто ливерная колбаса, с душком.
Шольц заявил, что вступление НАТО в конфликт на Украине исключено
3JIbIDEHb
23:03
Ты сделал мой день👍
В российских ТГ-каналах появились кадры подбитого американского танка Abrams под Авдеевкой
Александр Теслюк
23:03
На минималках играю во что-то новое, на высоких настройках в старое. На этом разрешении вполне уместно будет включить dlss на качество.
Ученые нашли способ удвоить мощность ПК без добавления нового железа
RandomTed
22:59
Убогие это поделки нонеймовские китайские которые пришли на место всемирноизвестных производителей. Вот взять даже наушники или брюки. Дешевка сломается или порвется за месяц или даже неделю. Продукци...
Согласно исследованиям, Fairphone 5 полностью разряжается после двух часов использования камеры
Voodoo People
22:56
Ага, и ценой под 200к... Только отъявленные фанатики яблока купят... ну или совсем профи. Я лучше каждый год буду топовые планшеты на андроиде менять за 50к, чем один раз выбрасывать 150-200
iPad Pro с дисплеем OLED станут тоньше и больше нынешних моделей
Alexzander Shevchenko
22:55
Тоже хотел про асм написать))))
Белый дом призвал разработчиков ПО отказаться от небезопасных С и С++ и перейти на Python и Rust
Александр Александров
22:54
Опять бюджетный хлам подъехал. Времена действительно крутых и качественных блоков уходит с появлением новых стандартов.
В Сети появилась фотография крупной мины комплекса 1К113 «Смельчак»
Илья Годяев
22:43
А как же более десятка отменённых игр-сервисов? Да и отменённый мультиплеер The Last of Us, это разве не удар по бюджету Сони? Это же огромные суммы денег, которые просто ушли в никуда
Появляется все больше новостей о неудачах Sony PlayStation 5
RandomTed
22:39
Сами только у Китая купим хлам и наклеим шильдик с кирилицей
Согласно исследованиям, Fairphone 5 полностью разряжается после двух часов использования камеры
glavhyilo
22:38
зачистка идёт территорий.
WP: ВСУ "кишмя кишит" солдатами и офицерами стран НАТО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем