Сенсационное событие в мире аниме и фаст-фуд индустрии: вышел первый эпизод аниме, посвященный сети закусочных Макдоналдс

Этот совместный проект был разработан создателями легендарного "Наруто" и самой известной в мире сетью ресторанов быстрого питания.

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Сюжет аниме разворачивается вокруг двух персонажей, которые состязаются друг с другом, стараясь первыми добежать до Макдоналдса, чтобы попробовать новый эксклюзивный соус, который еще не доступен для продажи в обычных магазинах. В ходе их гонки по городу, они встречаются с различными героями, связанными с миром Макдоналдса.

В рамках поддержки этого проекта, в ресторанах Макдоналдс по всему миру появились специальные предложения: параллельно с выходом аниме, посетители могут попробовать на вкус тот самый новый соус, а также наггетсы, которые теперь носят название "ВакНаггетс".

Это аниме стало не просто развлекательным проектом, но и возможностью для Макдоналдс привлечь внимание к своим новым продуктам и расширить свою аудиторию. Зрители смогут насладиться красочным миром аниме, погрузиться в атмосферу Макдоналдса и открыть для себя новые вкусы его продукции.

Первый эпизод уже доступен для просмотра, и ожидается, что аниме будет продолжаться, раскрывая новые истории и секреты мира Макдоналдса.