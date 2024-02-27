Один из главных вопросов - прозрачность выплат. Разработчики считают, что система бонусов и квалификационных сессий не позволяет им точно понимать, как оценивается их работа.

Разработчики игр для Apple Arcade сталкиваются с трудностями в понимании стратегии развития сервиса. Некоторые утверждают, что компания не уважает игры, другие говорят о непонимании со стороны руководства Apple.

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Один из главных вопросов - прозрачность выплат. Разработчики считают, что система бонусов и квалификационных сессий не позволяет им точно понимать, как оценивается их работа. Также многие отмечают, что бонусы стали значительно меньше с октября 2020 года.

Кроме того, у разработчиков сложилось впечатление, что Apple может внезапно потерять интерес к игре, которую недавно хвалила. Никакой обратной связи в таких случаях не предоставляется, а письма разработчиков часто остаются без ответа. Всё это создаёт атмосферу неопределённости и непонимания.

Некоторые разработчики считают, что Apple Arcade может столкнуться с перезагрузкой или даже смертью. Однако другие надеются, что компания всё же сможет найти свою нишу на рынке игровых сервисов.



