Общая стоимость деталей пространственного компьютера составляет $1,542, два 1,25-дюймовых дисплея micro-OLED от Sony являются самыми дорогими

Компания Omdia, занимающаяся исследованиями рынка, обнародовала интересную информацию о реальной стоимости компонентов, из которых состоит пространственный компьютер Apple Vision Pro. Согласно проведенному анализу, общая себестоимость всех деталей устройства составляет $1,542.

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Самыми дорогими компонентами оказались 1.25-дюймовые OLED-дисплеи от Sony. Каждый из них оценивается в $228, а всего в каждом Apple Vision Pro их два.

Вторыми по стоимости идут чипы M2 и R1 от Apple, однако компания не уточняет конкретные цифры. Все остальные детали тоже имеют свою цену, которая суммарно составляет оставшиеся $1326.

Стоит отметить, что цена Apple Vision Pro начинается от $3,500, причем это только за минимальную конфигурацию с 256 ГБ памяти. Важно помнить, что себестоимость устройства рассчитывается только на основе стоимости его деталей, без учета затрат на разработку, производство и маркетинговые активности.