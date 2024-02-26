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Сегодня компания Google выпустила новую версию своего браузера Chrome, которая приносит множество значительных улучшений и новых функций.
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Среди основных моментов нового обновления:
- Исправление множества ошибок, которые ранее мешали комфортному использованию браузера
- Устранение 12 различных уязвимостей в системе безопасности браузера
- Улучшение работы с технологией WebGPU, которая позволяет использовать аппаратное ускорение графики для более быстрой и эффективной работы с графикой
- Добавление новых функций с использованием искусственного интеллекта, которые оптимизируют пользовательский опыт
- Возможность выбрать поисковую систему, которую пользователь хочет использовать по умолчанию
- Улучшенная защита от вредоносного контента, включая защиту от фишинговых сайтов и сайтов, распространяющих вредоносное ПО
- В мобильной версии для Android добавлена функция чтения текстов вслух
- Улучшенные инструменты для веб-разработчиков, позволяющие удобнее работать с кодом и отлаживать его
Это обновление уже доступно для всех пользователей Chrome, так что если вы еще не обновились, то самое время это сделать!