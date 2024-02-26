Вчера вышла версия 1.1.0, в которой решили большинство визуальных проблем (как фризы и заикания) и улучшили производительность.

Энтузиасты продолжают удивлять своими достижениями в области компьютерного гейминга. На этот раз группа фанатов успешно завершила портирование игры Marvel's Spider-Man 2 от Insomniac Games на платформу ПК. Игра теперь находится в играбельном состоянии и доступна для загрузки.

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Для комфортной игры в порте потребуется видеокарта с не менее 8 Гб видеопамяти. Однако, энтузиасты также предоставили версию 1.1.0, которую можно запустить на машинах с менее мощными видеокартами. Ссылки и инструкции по установке можно найти на различных платформах, включая Discord и Reddit.

Стоит отметить, что порт все еще находится в стадии разработки, и в нем могут присутствовать баги и ошибки. Тем не менее, это знаменательное достижение, которое позволяет игрокам наслаждаться эксклюзивными проектами PlayStation на своих компьютерах.

Актуальный билд высвечивается по запросу: "Spider-Man 2 PC brazil discord"