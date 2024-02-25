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Greg_Novo
iOS 18 получит масштабный редизайн
Обновление дизайна не будет настолько радикальным, как переход от iOS 6 к iOS 7, однако ожидается множество нововведений и улучшений.

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Марк Гурман, известный аналитик и эксперт в области технологий, поделился с Bloomberg новыми подробностями о предстоящем обновлении дизайна для iOS 18. По его словам, масштабное изменение дизайна системы будет не таким радикальным, как когда-то при переходе от iOS 6 до iOS 7. Тем не менее, ожидается, что оно станет одним из самых значимых за последние годы, и пользователи смогут заметить значительные улучшения и нововведения.

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Кроме того, Гурман опроверг слухи о том, что в iOS 18 могут быть внедрены элементы дизайна из концепции Apple visionOS. Несмотря на то, что некоторые элементы могли бы быть интегрированы, в целом дизайн iOS 18 останется верен традициям Apple и будет отличаться своей простотой и удобством использования.

Также стоит отметить, что и macOS ждет крупный редизайн. Однако, это изменение не стоит ожидать в ближайшее время, поскольку разработка нового облика для десктопной операционной системы Apple еще только начинается.

#ios #macos #bloomberg #vision
Источник: t.me
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