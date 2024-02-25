Первоначально Apple обещала, что аккумуляторы iPhone 15 смогут сохранить не менее 80% своей ёмкости после 500 полных циклов заряда. Однако, благодаря новым тестам и улучшениям, стало известно, что они могут сохранять ту же ёмкость даже после 1000 таких циклов.

В последние годы Apple постоянно совершенствует свои устройства, делая их более мощными, компактными и энергоэффективными. Но, пожалуй, одним из самых важных достижений компании является увеличение срока службы аккумуляторов iPhone 15 в два раза.

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Первоначально Apple обещала, что аккумуляторы iPhone 15 смогут сохранить не менее 80% своей ёмкости после 500 полных циклов заряда. Однако, благодаря новым тестам и улучшениям, стало известно, что они могут сохранять ту же ёмкость даже после 1000 таких циклов.

Это означает, что владельцы iPhone 15 могут рассчитывать на вдвое большую продолжительность жизни аккумулятора по сравнению с изначально заявленной. Фактически, это делает их батареи равными тем, что установлены в MacBook, рассчитанные на 1000 полных перезарядок с сохранением 80% исходной ёмкости.

Такое улучшение стало возможным благодаря изменениям в контроллере питания, оптимизации операционной системы и улучшению алгоритмов обслуживания батареи. Это позволяет устройству более эффективно использовать свою батарею, а также обеспечивает более длительное сохранение ее емкости.