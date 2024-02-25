Решение о названии было принято в результате обсуждений внутри руководящей команды

На протяжении многих лет компания Apple была известна умением давать своим продуктам уникальные и запоминающиеся имена. Однако, как выяснилось, даже у таких гигантов возникают споры и дискуссии при выборе названия для своих новинок.

Согласно информации, полученной от одного из источников внутри компании, на этапе разработки Apple рассматривала возможность назвать свои новые беспроводные наушники не AirPods Pro, а AirPods Extreme.

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Интересно, что предложение о таком названии было выдвинуто членом руководящей команды компании. Но, несмотря на его привлекательность, многие сотрудники Apple выразили свое несогласие с таким неймингом. В результате компания все же решила дать наушникам привычное для всех название AirPods Pro.

Стоит отметить, что приставка Extreme уже использовалась Apple для названия своего снятого с производства роутера AirPort Extreme.

В любом случае, выбор был сделан, и AirPods Pro стали одними из самых популярных наушников на рынке.