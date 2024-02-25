В университете Флориды и CertiK сообщили об обнаружении набора критических уязвимостей, известных как "VoltSchemer", в современных беспроводных зарядных устройствах

В университете Флориды и CertiK сообщили об обнаружении набора критических уязвимостей, известных как "VoltSchemer", в современных беспроводных зарядных устройствах. Эти уязвимости могут привести к генерации электромагнитных помех, которые, в свою очередь, могут быть использованы злоумышленниками для активации голосовых ассистентов на смартфонах без прерывания процесса зарядки. Кроме того, эти помехи могут обойти защитные механизмы зарядных устройств, вызывая их перегрев и даже уничтожение заряжаемых гаджетов.

Авторы исследования отметили, что уязвимостям "Voltschemer" подвержены почти все популярные беспроводные зарядки на рынке, включая стандарт Qi. Однако, несмотря на обнаруженные уязвимости, исследователи подчеркивают, что это не повод для паники. Крупные производители зарядных устройств уже проинформированы о проблеме и должны оперативно устранить уязвимости.

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Важно отметить, что хотя обнаруженные уязвимости могут представлять угрозу для пользователей беспроводных зарядок, они спокойно могут быть устранены производителями устройств. Это подчеркивает необходимость постоянного обновления программного обеспечения и использования только проверенных и сертифицированных устройств.



